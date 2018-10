“Aldilà di quanto succede nel video, in tutti i paesi limitrofi come Toritto, Binetto, Palo del Colle, Bitetto, Sannicandro e Bitritto, stanno facendo lo sfacelo ogni notte portando via qualche macchina. Abbiamo scritto al Prefetto per chiedere un potenziamento qui della Caserma”. La dichiarazione del sindaco di Grumo Appula, Michele d’Atri, è abbastanza eloquente e getta nuova luce su quanto successo nei giorni scorsi in paese.

La scena si svolge in via Fariello, tre malviventi arrivano a bordo di una Fiat 500, due scendono dall’auto, uno si infila in una vettura parcheggiata di muso verso il marciapiede e la libera dalla marcia inserita, freno a mano e blocca sterzo, l’altro si mette davanti al cofano e la spinge al centro strada. Scatta l’antifurto che si mette e suonare, i tre incuranti continuano la loro azione criminale.

Dopo che anche l’altro sale a bordo, quello alla guida della 500 la spinge con la sua auto e se la portano via. Tutto si svolge sotto gli occhi di alcuni residenti che filmano la scena mentre avvisano le Forze dell’Ordine, ma non fanno niente per mettere in fuga i ladri, tipo, per esempio, lanciare un urlo a squarciagola per far sentire la loro presenza.

Il video ha fatto il giro della rete e dei cellulari, su Whatsapp è stato ricondiviso migliaia di volte. A parte documentare la tecnica dei ladri e il furto, racconta molto sul fatto che ormai prima ancora che intervenire, conta riprendere. Bene hanno fatto a documentare il crimine e chiamare le Forze dell’Ordine, quel grido in più forse avrebbe evitato che un altro malcapitato ci rimettesse la macchina, comprata con sudore e sacrifici.