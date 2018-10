Ladri in azione a Casamassima nelle ultime ore. A volto coperto e con la fiamma ossidrica hanno forzato l’ingresso intorno alla 22 di ieri e sono entrati nell’ufficio postale, in via Imbriani. Stando a quanti siamo riusciti ad apprendere, i malviventi sono riusciti a portare via una cassaforte e un armadio blindato, caricati e portati via con un furgoncino o un mezzo di trasporto simile. Verosimilmente, dunque, hanno potuto agire indisturbati, per un’azione criminale che deve essere durata qualche ora. Il bottino del colpo messo a segno non è però ancora stato ben quantificato, come pure ancora non si sa da quanti membri fosse composta la banda che ha agito.

