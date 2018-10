Per la terza volta in anno la sala “Goldbet” di via Epifania, 78 a Capurso è stata vittima dei criminali. La notte scorsa hanno sfondato l’ingresso e fatto irruzione verso le 4, l’allarme è entrato immediatamente in funzione, un sistema particolare che ha riempito i locali di fumo oscurando la visuale ai banditi, che si sono dovuti allontanare.

Evidentemente insoddisfatti dell’esito, sono tornati una mezzora dopo, nel tentativo di rientrare, anche stavolta senza successo, tutto ovviamente svegliando di soprassalto i vicini e gettando nel panico la signora che abita al piano superiore.

La volta precedente i ladri sono riusciti a portare via i soldi contenuti nelle macchinette; per il titolare esasperato si tratta di un incubo da cui non riesce proprio a svegliarsi. La zona sembra essere diventata preda dei delinquenti, qualche mese fa i malviventi hanno fatto irruzione in un’agenzia di assicurazione, l’agente ha consegnato le immagini delle telecamere di sorveglianza ai Carabinieri.

