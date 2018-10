Andare e tornare da scuola è un’odissea per gli studenti di Bitetto, e non solo, che ogni mattina devono raggiungere con i mezzi pubblici la fermata Bari Polivalente. “Oggi noi genitori siamo stati costretti ad accompagnare i ragazzi” ha tuonato una delle mamme interessate.

Nella mattinata infatti, uno dei tre pullman Fal che copre la tratta Toritto-Bari Polivalente, (passando da Grumo, Binetto, Bitetto e Modugno) ha forato una ruota, costringendo i ragazzi che trasportava a riversarsi negli altri due. La mancanza di un mezzo sostitutivo ha reso insufficiente il numero di posti disponibili, lasciando per strada i ragazzi che attendevano il pullman. Guasto o meno, questi episodi non sembrerebbero isolati.

La stessa storia, a detta dei genitori, si ripete con maggiori disagi al ritorno, quando si verifica una vera e propria battaglia per aggiudicarsi l’ultimo posto. Che i ragazzi escano alle 13.15 o alle 14.15 non fa differenza, l’unica corsa disponibile è quella delle 14.20. Questo ha spinto le famiglie a chiedere alla Dirigente scolastica un permesso per abbandonare la sesta ora di lezione alcuni minuti prima. Come se fosse una maratona, in cui gli avversari sono gli altri studenti da battere sul tempo. A chi perde questa fantomatica corsa non resta che costringere i parenti a mobilitarsi o ripiegare sulla stazione.

“Se questa mattina alcuni genitori non si fossero proposti di accompagnare mio figlio, approfittando del turno di lavoro pomeridiano, il ragazzo sarebbe rimasto ha casa” ha proseguito la mamma, sostenendo che in giornata alcuni genitori si sarebbero mobilitati per risolvere il disagio. “L’azienda di trasporti può confrontarsi con le scuole e conoscere il numero di utenti prima che parta il servizio, ma questo sembra non essere sufficiente per intensificare il numero di corse” ha concluso.