Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno arrestato 5 cittadini nigeriani ritenuti responsabili, in concorso, di violenza privata e violenza sessuale di gruppo, hanno tra i 21 e i 37 anni, alcuni di loro con precedenti di polizia ed in posizione irregolare nel territorio dello Stato. Uno di essi è già detenuto in carcere per omicidio di un cittadino nigeriano avvenuto l’8 maggio 2017.

Nei primi giorni di maggio 2017 i cinque hanno fatto irruzione in un modulo abitativo del Centro Accoglienza di Bari-Palese, hanno bloccato una ragazza nigeriana di 24 anni, O.F., e l’hanno costretta, sotto la minaccia di un’arma da taglio, a subire un rapporto sessuale non consenziente. La vittima ha trovato il coraggio di denunciare l’episodio dopo diversi mesi, impaurita dal clima di omertà vigente nella comunità nigeriana del Capoluogo e il timore per eventuali ulteriori ripercussioni ai suoi danni.

Approdata in Italia nel 2017, la ragazza è stata minacciata da non meglio indicati connazionali, indotta a prostituirsi per ripagare interamente il debito contratto, circa 20mila euro. Trascorso qualche giorno dall’arrivo, è riuscita a scampare alle grinfie dei suoi sfruttatori ed a raggiungere il C.A.R.A. di Palese.

Da subito, però, è stata oggetto di attenzioni sessuali da parte di un suo connazionale, “Egbon”, che l’ha varie volte importunata. La 24enne si è opposta ripetutamente fino a quando, una sera, è stata minacciata di morte dall’uomo, armato di coltello “a scatto”. Circondata dal branco, è stata colpita da tutti ripetutamente con schiaffi e pugni al volto, e trascinata in una stanza, dove Egbon ha consumato il rapporto sessuale con la donna, mentre gli altri impedivano l’accesso alla camera ad estranei, e successivamente ha continuato a picchiarla brutalmente. Vani sono stati i tentativi della donna di chiedere aiuto.

Le indagini avviate dalla Sezione Contrasto al Crimine Extracomunitario e Prostituzione, confortate da una pregressa attività investigativa portata avanti per fare luce sui crimini delle gang nigeriane in tema di furti, rapine, estorsioni ed intimidazioni sia all’interno che all’esterno del C.A.R.A., hanno permesso di individuare, anche grazie ad alcune fondamentali testimonianze, tutti i responsabili delle gravi violenze attuate sulla vittima.

La Procura della Repubblica di Bari ha così chiesto e ottenuto dal Giudice delle Indagini Preliminari la misura cautelare in carcere. Quattro dei soggetti colpiti dalla misura cautelare sono stati arrestati nel Capoluogo e nel Barese, tradotti nel Carcere di Bari, mentre un quinto è ancora ricercato.