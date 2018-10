Alla fine, la luce fu. Ne abbiamo scritto più volte e sembra finalmente aver trovato una conclusione la storia del cantiere infinito al quartiere San Paolo tra via Ricchioni e via Leotta, a due passi dalla sede del Municipio 3, bloccato e poi riavviato grazie alle delibere che recepivano una serie di migliorie chieste dai residenti e per cui il Gruppo Revolution ha più volte chiamato in causa l’assessore Galasso.

Le foto parlano chiaro, questo pomeriggio per la prima volta sono state accese le luci dell’impianto di illuminazione e come per magia sembra sia tornata la vita. I bambini giocano sulle giostrine sotto lo sguardo attento di nonni e genitori. La speranza è che tutto resti esattamente così com’è oggi per molto, molto tempo.

