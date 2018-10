Brutto rientro dalle vacanze per una donna del quartiere Libertà. La signora ha trovato il suo appartamento in via Dante completamente svaligiato. Viste le condizioni della casa, la barese è stata colta da un malore e per questo motivo, oltre ad essere stata chiamata la Polizia, sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrerla.

La donna ha dichiarato agli agenti che, mentre era in vacanza, le avevano rubato i documenti, probabilmente dalle stesse persone che hanno attuato il colpo, consci del fatto che la casa in quei giorni fosse disabitata.

