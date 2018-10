Mattinata di paura negli uffici della Asl a Santo Spirito. Un ragazzo a volto scoperto forse minorenne ha tentato di impossessarsi dell’arma di una guardia giurata per poi cercare di assaltare l’ufficio dove vengono effettuati i pagamenti delle prestazioni sanitarie. Munito di quella che potrebbe essere una pistola giocattolo ha tentato di prendere quella in dotazione al vigilante, ma è stato fortunatamente bloccato e portato nella caserma dei Carabinieri in stato di fermo. Alcune persone tra i presenti sono state portate in ospedale perché sotto shock.

