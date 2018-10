I Carabinieri, a conclusione di un’articolata indagine, hanno denunciato tre minori responsabili di aver rapinato una donna per le strade della periferia di Bari. La vittima lo scorso 8 agosto, mentre era a passeggio per le strade di uno dei quartieri periferici di Bari, è stata avvicinata da tre giovani e rapinata della borsa che aveva a seguito.

Inizialmente la donna non aveva dato peso al fatto che i tre avevano camminato dietro di lei per un buon tratto di strada, sia perché si trattava di un orario diurno, sia per la giovanissima età dei malfattori, che all’apparenza potevano sembrare tre ragazzi di ritorno da una partita di calcetto più che tre rapinatori intenti a pedinare una vittima in attesa dell’attimo favorevole.

Dopo essere stata avvicinata da uno dei tre, alla donna veniva sottratta, senza nessuna possibilità di riuscire a vincere la forza del rapinatore, la borsa contenente cellulare, documenti e denaro contante. Compiuto l’atto criminoso, i tre si allontanavano per le strade limitrofe ma venivano seguiti a distanza dalla vittima che pur non essendo riuscita con le proprie forze a vincere lo strappo energico subito dal giovane, non si rassegnava a perdere tutti gli averi trasportati nella borsa.

Dopo alcuni minuti la donna riusciva ad individuare il vicolo in cui i tre si nascondevano per rovistare nella borsa; luogo in cui poco dopo, non appena i tre si allontanavano, riusciva a recuperare almeno i documenti personali. Le indagini, condotte principalmente tramite la raccolta di tutti gli indizi lasciati dai giovani lungo il percorso di fuga, comprese alcune testimonianze nonché filmati di videosorveglianza, hanno consentito di raccogliere concreti elementi di colpevolezza da rappresentare all’Autorità Giudiziaria circa la responsabilità dei tre per il grave evento criminoso.