Bonaventura Mannarini ha 44 anni e due figli, raccoglie ferri vecchi, ma da due mesi ha aperto una ditta “per non avere più problemi”. Una storia che non avrebbe nulla di particolare se un giorno non fosse stato sanzionato per aver, a suo dire, semplicemente raccolto tre pedane in buono stato che erano state abbandonate al civico 246 di via Dante.

Ma facciamo un passo in dietro e seguiamo il racconto dell’uomo. Durante uno dei suoi giri, Bonaventura avrebbe trovato quattro pedane fuori dal cassonetto. Solo tre gli sarebbero apparse in buono stato e quindi le avrebbe caricate sul suo treruote, abbassando la sponda del mezzo, per poi entrare in un negozio a pochi passi.

Ad aspettarlo fuori, circa 30 minuti dopo, Bonaventura trova due agenti in borghese e una Punto bianca senza logo. Gli operatori, continua il racconto, lo avrebbero accusato di abbandono di un ingombrante vicino al cassonetto dell’immondizia. Si tratterebbe della pedana in cattivo stato, scartata e non raccolta. “Non si sono qualificati – ha affermato il 44enne – ma mi hanno chiesto un documento per compilare la multa, dicendo di aver raccolto la denuncia di una testimone che si era poi allontanata”.

Secondo Bonaventura, gli agenti avrebbero quindi proposto un ridimensionamento dell’importo che, nel caso specifico del proprietario di una ditta, ammonta a 600euro. Fingendo di aver gettato solo una busta di spazzatura e non la pedana avrebbe ricevuto invece una cospicua riduzione fino a soli 100euro di sanzione. “Oggi non ho guadagnato niente – ha concluso l’uomo – da una pedana porto a casa solo un euro, tanto vale”.

In questa storia, restano aperti alcuni legittimi interrogativi. Se le parole di Bonaventura non rispecchiassero la verità, essere intolleranti e intransigenti sarebbe un atteggiamento doveroso, ma in questo caso la multa avrebbe dovuto mantenere l’importo di 600euro avendo l’uomo un’attività. In secondo piano risulta poco chiara la partecipazione della testimone, presto sparita. Se fosse vero quanto Bonaventura racconta, bisognerebbe ancora indagare, magari accertandosi della presenza di telecamere nell’area interessata. In caso contrario bisognerebbe smentire con i fatti il racconto dell’uomo. Intanto, quello che possiamo mostrare è la foto della multa e del treruote con la sponda abbassata.

