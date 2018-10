Le operazioni di rimozione della posidonia, accumulatasi sul litorale per via delle ultime sciroccate, sono iniziate nei giorni scorsi, dopo che la puzza tremenda per la decomposizione aveva invaso le zone a ridosso della costa destando preoccupazione nei cittadini per l’aria irrespirabile.

Dopo il primo intervento al molo San Nicola, questa mattina gli addetti dell’Amiu sono tornati in azione, stavolta tutto intorno a Pane e Pomodoro, zona ancora frequentatissima nonostante la bella stagione sia ormai un lontano ricordo.

