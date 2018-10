Sarà stato l’atteggiamento sospetto, un certo nervosismo, o semplicemente fiuto investigativo, un 24enne di origine albanese è stato fermato al check in dell’aeroporto di Palese, il ragazzo stava cercando di imbarcarsi per Londra, quando qualcosa ha destato l’attenzione della Polizia Aeroportuale.

Dai controlli approfonditi è così venuto fuori che la carta d’identità presentata ai funzionari doganali era stata rubata tempo addietro a Rutigliano, una di quelle in bianco pronte per la compilazione ed emissione dagli uffici comunali, contraffatta evidentemente in maniera non impeccabile.

Il 24enne, arrestato con l’accusa ricettazione e falsificazione di documenti, ha patteggiato la condanna di un anno e 8 mesi, pena sospesa, e rimesso in libertà.