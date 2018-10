Un uomo alla guida di una macchina non si è fermato all’alt della Polizia e ha ingaggiato con gli agenti un folle inseguimento per le vie del quartiere Poggiofranco, a Bari, iniziato in via Pappacena. Sul posto si sono precipitate almeno altre 4 pattuglie, il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato in via Matarrese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’auto non risulterebbe rubata ed è per questo che i poliziotti hanno caricato il conducente sulla Volante per trasportarlo in Questura al fine di accertare le ragioni della fuga, ma soprattutto per capire perché l’uomo, pur di evitare la cattura, abbia seriamente messo a repentaglio la vita di numerosi passanti.

1 di 2