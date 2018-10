Non avesse parcheggiato davanti al semaforo e parzialmente sulle strisce pedonali, verosimilmente in divieto di sosta, forse non avrebbe subito il danno. Il vento forte di oggi continua a fare danni, dopo quanto accaduto al madonnella e in via Bruno Buozzi, ha infatti spezzato il ramo di un albero in viale Salandra, angolo via di Tullio Vito Nicola, facendolo precipitare rovinosamente sul parabrezza della Ford Focus grigia là incautamente lasciata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale, che hanno delimitato l’area. Al costo della riparazione, probabilmente il guidatore dovrà aggiungere il trasporto col carro attrezzi visto che l’auto non dovrebbe poter marciare in quelle condizioni, e la multa.

