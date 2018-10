Piazza Umberto interdetta, circolazione interrotta dalla pattuglie della Polizia, messe di traverso sulla strada, e intervento d’urgenza per mettere l’area in sicurezza. Un lampione è stato abbattuto dal vento forte questo pomeriggio, in prossimità dell’incrocio tra il prolungamento di via Beatillo e via Sparano. Nella caduta il palo dell’illuminazione ha mancato di pochissimo il chiosco di un’edicola e non è precipitato a terra solo grazie alla presenza di un albero, che ha fermato la sua corsa verso il suolo, evitando così che prendesse in pieno i passanti.

1 di 6