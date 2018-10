Ladri scatenati a Poggiofranco, dove per due notti di seguito sono stati “visitati” due grossi condomini, in viale Kennedy e via arcidiacono Giovanni. Nel mirino dei criminali sono finte le cantine e box. Nel primo caso ne sono state svaligiate ben 11, nel secondo caso “solo” 6.

Durante i furti sono stati rubati ogni tipo di oggetti e diverse biciclette. Il sospetto è che possa trattarsi di refurtiva da rivendere come merce usata in alcuni mercatini. Nel colpo messo a segno in via arcidiacono Giovanni, però, il colpo potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.