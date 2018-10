La lotta spietata contro gli incivili sta diventando ogni giorno più serrata tra sanzioni e controlli sempre più stringenti in diversi quartieri della città. Tutto questo, però, sembra non spaventare i luridi più temerari.

Uno di questi, per esempio, è stato beccato in pieno giorno mentre butta del ferro in un cassonetto in via Cagnazzi, in una parte del quartiere Carrassi soggetta a questo tipo di condotte poco lecite da parte di qualche residente.