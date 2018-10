Primo giorno di lavoro “col botto” per un corriere delle consegne di cibo a domicilio. Ieri sera un ragazzo di 18 anni è rimasto coinvolto in un incidente con una macchina mentre era a bordo del suo scooter.

L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Postiglione, viale della Repubblica e viale Unità d’Italia. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, ma la dinamica sarà accertata dalle Forze dell’Ordine, sembra che l’auto non abbia dato la precedenza allo scooter mentre svoltava.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale per accertamenti sia il ragazzo delle consegne che la passeggera a bordo della Mini, per fortuna stanno entrambi bene e sono stati dimessi poco dopo. Visto come se l’è cavata, per il corriere si può considerare davvero un primo giorno di lavoro fortunato.

L’accaduto richiama infatti alla mente l’incidente in cui ha perso la vita una settimana fa Andrea Piccaluga, il 17enne di Altamura tragicamente deceduto, questa volta con conseguenze decisamente diverse.