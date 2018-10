Lotta senza quartiere agli incivili. Questa mattina la Polizia locale ha individuato e sanzionato il responsabile dell’abbandono di diversi ingombranti in via Crisanzio, all’altezza dell’incrocio con via Ravanas. Fondamentale la collaborazione dei residenti della zona per risalire all’identità del trasgressore.

L’uomo, residente nella stessa via, ha ammesso agli agenti di aver abbandonato i mobili senza aver contattato l’Amiu, che pure garantisce il ritiro gratuito su prenotazione ed è stato sanzionato per un importo di 300 euro, come previsto dal vigente regolamento.

Dall’8 al 15 ottobre sono state 230 le sanzioni sul corretto conferimento dei rifiuti e degli ingombranti e sulla mancata raccolta delle deiezioni canine. In particolare 12 verbali riguardano altrettanti padroni di cani che non hanno raccolto le deiezioni, 15 multe sono state elevate ad operatori dei mercati rionali che hanno omesso di differenziare i rifiuti, 10 a titolari di macellerie e di pescherie privi di convenzione con le ditte incaricate della raccolta degli scarti di lavorazione e 11 a responsabili di attività commerciali che depositavano imballaggi di cartone in maniera disordinata senza prima averli ridotti e legati, come prescrive il regolamento.

“Prosegue l’attività di controllo affidata alla Polizia locale per contrastare i fenomeni di errato conferimento dei rifiuti e di abbandono selvaggio degli ingombranti – commenta l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli -. Nonostante siano ancora troppi i baresi che se ne infischiano delle regole della civile convivenza, fortunatamente continua a crescere l’attenzione dei cittadini pronti a segnalare il ripetersi di comportamenti scorretti di alcuni ai danni dell’intera comunità”.