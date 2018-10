Ieri sera una forte esplosione ha allertato i residenti di via Giulio Petroni. A farne le spese però un negozio di ottica. Le cause non sono chiare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno indagando sul caso per capire se si tratta di un incidente o se si tratta di un caso di origine dolosa. Per fortuna, al momento dell’esplosione, nessuna persona si è trovata nelle vicinanze del negozio.

print