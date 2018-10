Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l’ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi.

Il primo, il più serio, ha viste coinvolte quattro automobili e un bus Amtab pieno di studenti: non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione una delle macchine sarebbe finita a contatto col pullman e un altro mezzo prima di tamponare la quarta auto che procedeva poco più avanti.

Come se non bastasse, qualche chilometro prima, poco dopo l’uscita per Poggiofranco, si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolti un’auto e un camion: in questo caso nulla di grave ma un ulteriore ostacolo alla circolazione.

Fortunatamente non si registra nessun ferito grave. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Stradale: si registrano almeno 7 chilometri di coda.

1 di 6