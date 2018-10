“Alcuni immobili non hanno proprio le condizioni, altri più o meno sono abitabili, però sempre con condizioni igieniche un po’ carenti”. Continuano i controlli anti-tugurio disposti dal sindaco Decaro, l’obiettivo è il ripristino dei requisiti igenico-sanitari, in particolar modo nel quartiere Libertà.

Stamattina ancora un blitz, questa volta in via Nicolai, al civico 116. Gli agenti della Polizia Locale, i tecnici del Comune, la Polizia di Stato e gli ispettori della Asl hanno passato al setaccio tutto lo stabile.

Siamo entrati con la telecamera e quello che abbiamo visto, come successo in via Dante, non ci è piaciuto per niente. San Nicola amante dei forestieri, si dice, ma ai baresi pare importi poco delle condizioni in cui li fanno vivere.

Oggetto delle verifiche, il rispetto delle condizioni di abitabilità, i contratti di affitto, tutto quanto deve essere in regola, pena sanzioni e non solo: “Sarà poi il Comune a decidere per lo sgombero di quegli appartamento o immobili che non sono idonei” ci ha detto un responsabile del Servizio Igiene pubblica della Asl, dal canto loro le ispezioni vanno avanti. All’esito dei controlli, sono stati identificati 17 stranieri, gli alloggi abitati sono risultati in precarie condizioni igieniche.