I controlli anti tugurio proseguono nel quartiere Libertà. Questa volta è toccato ad uno scantinato in via Bovio 52. Stando alle informazioni diramate dalla Polizia Locale e Polizia Edilizia, il locale fatiscente era stato trasformato illegalmente in una casa dove abitavano in condizioni disumane 9 extracomunitari.

La Polizia Locale sta procedendo all’identificazione dei migranti, mentre la Polizia Edilizia sta proseguendo con le indagini per risalire al proprietario dell’immobile. Inoltre gli agenti stanno decidendo se mettere sotto sequestro l’immobile per le disastrose condizioni igieniche.