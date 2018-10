“Si comunica alla gentile utenza che lo sportello anagrafe/esenzione rimarrà chiuso fino a nuova disposizione”. Una comunicazione che ha lasciato basiti i residenti del San Paolo che si recano alla Casa della Salute, non soltanto per visite mediche, ma anche per il ritiro di pratiche o per informazioni.

Il biglietto parla chiaro: lo sportello resterà chiuso fino a nuova disposizione. Ma la domanda a questo punto nasce spontanea: dove si devono recare gli utenti in caso di bisogno? In caso di cambio di residenza o semplicemente per rifare la carta d’identità i cittadini a chi devono rivolgersi? Tutto questo resta un mistero e nel frattempo i cittadini del San Paolo devono aspettare nuove disposizioni. Per fortuna, per chi non lo sapesse, c’è l’ufficio anagrafe al Municipio 3.