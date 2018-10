Il vento forte che sta sferzando la Puglia sta provocando numerosi disagi, come ben sanno gli automobilisti miracolati in via Bruno Buozzi, i pedoni del quartiere Madonnella, e i cittadini di Altamura, tutti scampati ad alberi abbattuti dalle raffiche.

Le condizioni meteorologiche, però, non hanno solo ripercussioni negative. In vale Kennedy, per esempio, il vento ha letteralmente fatto volare un bidone della spazzatura, uno di quelli pesantissimi in metallo per la raccolta dell’indifferenziato. Il cassonetto si ribaltato su un fianco, mostrando la parte inferiore: come si vede è completamente sfondato.

Posto che sarebbe interessante capire come ha fatto a aprirsi in quel modo, in quelle condizioni probabilmente assolve poco i suoi compiti. e andrebbe smaltito, magari utilizzando quello per la raccolta dei metalli.

