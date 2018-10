Auto in fiamme a pochi passi dal ponte Adriatico. È successo nel primo pomeriggio in via Tatarella dove una macchina è stata avvolta dalle fiamme scatenate dal vano motore.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente del mezzo: l’auto però è ferma sulla carreggiata e sta creando sensibili rallentamenti alla circolazione.

Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale per segnalare il mezzo in panne e per sveltire il traffico alla rotatoria che da accesso al ponte Adriatico.