Rapina in salsa barese la notte scorsa in una pizzeria di Carbonara. In tre, tutti in sella ad un solo scooter e con il volto coperto dal casco integrale, hanno fatto irruzione nel locale ormai senza clienti.

Con il tipico accento barese e impugnando un fucile e una pistola, hanno intimato al titolare e al resto del personale di consegnare l’incasso.

Alla fine i malviventi, ripresi dalle telecamere del circuito di videosorveglianza, se ne sono scappati coi borselli dei presenti. Sull’accaduto indaga la Polizia.