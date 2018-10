Nel quartiere Japigia a Bari sono stati scoperti stamattina due abusi edilizi in corso di realizzazione in due diversi edifici di proprietà dell’Arca, l’Agenzia Regionale per la Casa e l’abitare. L’operazione è stata messa a segno dalla Polizia Edilizia, dalla Polizia Locale e i Carabinieri. Un appartamento era in fase di costruzione sul lastrico solare di un palazzo in via Guglielmo Appulo, 31.

Durante il sopralluogo sono stati scoperti i muri perimetrali e di tramezzo pronti per la copertura. Nella della stessa operazione è stato scoperto, poco più avanti al civico 43 della stessa strada, in un altro edificio dell’ARCA, è stato scoperto che il un piano pilotis, a livello strada, era stato chiuso e trasformato in appartamento. I lavori erano ormai praticamente finiti. I titolari delle imprese che stavano eseguendo i lavori sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.