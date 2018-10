I due asili di Valenzano L’aquilone e I Cuccioli dell’Aquilone per il momento restano chiusi, nonostante la protesta attuata da genitori, educatori e insegnanti,mercoledì mattina davanti alla sede del Comune. A 5 giorni dal provvedimento di sequestro nell’ambito dell’indagine sulla presunta truffa per ottenere finanziamenti pubblici che riguarda la società di Rosa Agostinelli, moglie dell’ex consigliere comunale di Valenzano Massimo Sollecito, per cui ci sono 18 indagati, di riaprire battenti per ora non se ne parla.

Discorso diverso invece per la scuola materna “La Coccinelle” a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, per cui la Procura di Bari ha disposto il dissequestro. Il pm Isabella Ginefra ha dunque accolto l’istanza degli avvocati Giuseppe Mariani e Saverio Romita, difensori di Rosa Agostinelli.

Per le strutture di Valenzano, spiegano di due avvocati, Agostinelli si è detta disponibile “ad ottemperare a tutte le prescrizioni che l’autorità giudiziaria riterrà di impartire al fine di eliminare i profili di pretesa irregolarità tecnico-amministrativa contestati”, sebbene si sia detta estranea agli addebiti che le vengono mossi.

Secondo le indagini, dal 2008 al 2017 la società avrebbe percepito indebitamente sovvenzioni pubbliche per 1,5 milioni di euro, dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti per ospitare 98 bambini, contro una capacità reale di 73, da cui la truffa al Miur, alla Regione Puglia e al Comune di Valenzano.