Verso mezzanotte e mezza ad Altamura si è verificato un incidente stradale tra una moto e una macchina in via Mura Megalitiche, ad avere la peggio un ragazzo di 15 anni, finito con la sua moto nel burrone. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo, poi trasportato in codice rosso in ospedale. Al 15enne purtroppo è stata amputata una gamba. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri.

