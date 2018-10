Quando si è saputo il nome dell’80enne deceduto nell’incidente di ieri mattina, tutta Polignano è piombata nello sconforto e nel dolore. La morte del pediatra Carlo Potito ha evidentemente lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità.

Notissimo per la sua competenza e disponibilità, era ancora attivissimo professionalmente, richiestissimo, sempre pronto a prodigarsi per i suoi pazienti e per chiunque avesse bisogno della sua preparazione ed esperienza. Grande amante del mare, si era per questo trasferito nella vicina frazione di San Vito.

In redazione sono arrivate decide di attestazioni di stima nei suoi confronti e messaggi di cordoglio. Tutta la redazione si unisce ai lettori nell’esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia per la grave perdita subita.