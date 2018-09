Terribile schianto questo pomeriggio sulla statale 96 tra Altamura e Grumo. Due auto si sono scontrate nella carreggiata in direzione Bari: ad avere la peggio una Fiat Panda che si è completamente ribaltata.

Ancora non chiare le cause dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione il coducente dell’Audi avrebbe perso il controllo del proprio mezzo finendo per travolgere e far ribaltare l’utilitaria.

Quattro in totale le persone ferite: il più grave è il conducente della Panda che si è ribaltata: l’uomo, fortunatamente solo in auto, è stato portato in codice rosso all’ospedale Perinei. Le condizioni delle altre tre persone coinvolte invece non desta preoccupazione.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco oltre a due pattuglie della Polizia Locale di Altamura per i rilievi di rito e per gestire il traffico che risulta pesantemente rallentato in direzione nord.

