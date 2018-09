Scene da film in via Donato Menichella, all’altezza del così detto tondo di Carbonara, in direzione della tangenziale. Tre auto e una moto di grossa cilindrata sono le protagoniste di una storia che la Polizia, giunta sul posto anche con la Scientifica, sta tentando di ricostruire. Sulla scena dello schianto, avvenuto in curva, ci son due macchine e una moto per terra. Sul posto è stato rinvenuto anche uno scooter, un Piaggio Liberty, ma ancora non si sa se e in che modo possa essere coinvolto, in una traversa vicino al circolo tennis, invece, è stata ritrovata una terza auto.

Dall’interno di una delle due auto sarebbero partiti alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto i due uomini in sella alla moto. I feriti sono stati trasportarti al pronto soccorso del vicino ospedale Di Venere, in fin di vita. La terza auto, una Renault Scenic, sarebbe di una persona estranea ai fatti. Sul selciato, oltre a borselli e caschi, è stata rinvenuta l’arma, inizialmente si è pensato a un tentativo di rapina, ma le cose potrebbero essere andate diversamente.

1 di 20