Mattinata di paura sulla provinciale Sannicandro-Acquaviva per una giovane dottoressa di circa 30 anni diretta sul posto di lavoro. La donna, mentre viaggiava a bordo della sua auto, non si è accorta dell’enorme masso finito al centro della carreggiata. L’auto ha impattato contro il sasso facendo perdere alla conducente il controllo del mezzo, ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa contro il muretto a secco. La 30enne, rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, è stata soccorsa dagli uomini del 118.

