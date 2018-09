Non solo autovelox per la Polizia Locale di Sammichele, anzi. Una serie di segnalazioni degli automobilisti ha messo in allerta ieri pomeriggio i Vigili urbani del piccolo Comune in provincia di Bari e la Polizia Stradale: “Sono saltati i giunti”, “Venite a vedere che sta succedendo al ponte”, questo più o meno il tenore delle chiamate arrivate alle centrali operative.

Domenico D’Arcangelo, il comandante Polizia Locale, ha così inviato sul posto una pattuglia in supporto della Polstrada, alle 18:30 il ponte è stato chiuso in direzione nord, verso Bari, e il traffico deviato in corrispondenza dell’uscita per Sammichele, su via Acquaviva.

Dopo due ore di lavoro, gli operai dell’Ana hanno dato il via libera, tutto è tornato alla normalità dopo gli interventi di manutenzione eseguita. L’operato della Polizia Locale e degli agenti della Stradale ha fatto sì che il tutto sia svolto senza code e senza le solite pesanti ripercussioni alla circolazione.

