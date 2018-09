Brutta avventura per alcune famiglie residenti nella zona di via Nelson Mandela, a Palo del Colle. Topi di grosse dimensioni hanno colonizzato l’area e gli incontri ravvicinati si moltiplicano. Vivi o morti i roditori continuano a creare disagi.

Alla fine di agosto una famiglia rientrata dalle vacanze ha dovuto traslocare per alcuni giorni. In casa si era piazzato un ratto gigante, catturato non senza difficoltà. Tutti gli ambienti sono stati disinfestati e sanificati prima del ritorno in casa dei legittimi proprietari.

“Sarebbe opportuno provvedere a una efficace derattizzazione – spiega il capofamiglia – la situazione rischia di assumere connotati preoccupanti. Chiediamo all’amministrazione comunale di provvedere quanto prima anche per assicurare il ripristino delle naturali condizioni igienico-sanitarie”.

