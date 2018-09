Nelle province di Bari e Caserta sono stati sequestrati 20 chili di mozzarella di latte di bufala, 6mila buste per il confezionamento e mille etichette recanti scritte evocative di prodotti Dop. Fra le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, invece, sequestrati 10 prosciutti crudi, 388 confezioni di prosciutto cotto e culaccia intera, 84 pezzi di lardo, 6 coppe stagionate ma anche 1.431 espositori, 293 cataloghi pubblicitari, 14.250 buste per il confezionamento e 1.961 etichette che promuovevano prodotti Dop e Igp ma che tali non erano.

Vasta operazione dei Reparti per la Tutela Agroalimentare dei Carabinieri, i militari hanno scoperto salumi e mozzarella di bufala a marchi Dop e Igp ma che in realtà non potevano avere questa denominazione. Oltre 4 tonnellate di materiale e prodotti sequestrati da Parma a Bari. In totale sono 52.500 euro le sanzioni contestate.

I carabinieri del nucleo di Parma hanno poi scoperto un’azienda del parmense che aveva acquistato 330 chili di coppa poi messa in commercio in modo contraffatto come prodotto ad indicazione geografica protetta.