Nascondeva in un armadio della camera da letto oltre settanta grammi di marijuana suddivisa in 30 dosi, tutte perfettamente confezionate in bustine in cellophane e per questo è finito in manette.

L’altro ieri sera a Molfetta i Carabinieri, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani che entravano in un portone di via San Cosmo, hanno compiuto una perquisizione presso l’abitazione del giovane. Durante le operazioni di ricerca, in una camera, dopo aver spostato alcuni contenitori, i militari hanno rinvenuto diverse buste conteneti le dosi di droga per complessivi 70 grammi, pronti ad essere ceduti nel mercato locale dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il pusher 27enne è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poi trasferito presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Trani