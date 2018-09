è finita tra caos e polemiche la processione della Madonna dei Martiri a Molfetta. Mentre la manifestazione religiosa si avviava verso la conclusione, un anziano non riuscendo a uscire dal quartiere ha sbagliato manovra e ha investito un uomo che aveva in braccio una bimba, finita con la testa contro il parabrezza dell’auto.

L’episodio non è passato inosservato ai presenti che hanno tentato di linciare l’anziano che è stato protetto e portato via dai Carabinieri che hanno scortato l’uomo nella caserma della Guardia di Finanza in via Mininni. Sul posto intanto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato soccorso ai feriti: ad avere la peggio soprattutto il papà della bimba, claudicante e sotto shock.

Nel mirino delle polemiche è finita l’organizzazione della festa. Nel quartiere e in particolare su viale Dei Crociati era infatti in vigore il divieto di sosta e di fermata ma l’ordinanza è stata totalmente ignorata con auto parcheggiato ovunque.

“Come sempre una pessima organizzazione – hanno denunciato alcuni presenti – auto in divieto senza controllo, illuminazione scadente, bagni chimici inesistenti , assenza di vigili, immondizia da per tutto. Vergognoso”.