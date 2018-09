Il mai tramontato bomber Silvio Sisto e la sua fidanzata sono rimasti coinvolti in un incidente incredibile. Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, l’auto in cui si erano riparati per sfuggire al nubifragio è stata colpita da un armadio precipitato dal terzo piano di un palazzo a Poggiofranco.

Diversi i danni: vetri in frantumi e alcune vistose panocchie sulla carrozzeria. L’insolito volo ha danneggiato anche altre due vetture in sosta, ma nell’abitacolo non c’era nessuno al momento dello schianto.

Il proprietario, che inizialmente non si era accorto di quanto fosse successo, è sceso per raccogliere le sue cose. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. Nessuno si è fatto male, ma la domanda nasce spontanea: anche questa volta la Fiat 500 del bomber era parcheggiata in minchia parking? In ogni caso bene com’è andata.

