In questi ultimi giorni il Comando Provinciale di Bari, in concomitanza con la Fiera del Levante ed il conseguente afflusso di turisti, ha intensificato i servizi di controllo del territorio in tutto il centro urbano. Al riguardo, i militari del Nucleo Radiomobile cittadino hanno eseguito diversi arresti.

Nel quartiere Stanic, B.D. 30enne di origini campane, colpito da ordine di custodia cautelare in carcere a seguito di ripetute evasioni dagli arresti domiciliari; in via Napoli, P.S. 51enne per due distinte evasioni dagli arresti domiciliari, alla seconda delle quali, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bari.

Nel quartiere Carrassi, P.L. 55enne, per evasione, in quanto sorpreso fuori dalla propria abitazione; nel quartiere Libertà, a seguito di una perquisizione domiciliare, D.L.S. 42enne del luogo, per coltivazione di quattro piante adulte di marijuana. Lo stesso, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Nel quartiere San Pasquale, R.A., 22enne, sorpreso mentre cedeva 8 grammi di marijuana a tre suoi coetanei. Su disposizione della competente Autorità Giudiziarai, si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, mentre i tre acquirenti sono stati segnalati all’Ufficio

Territoriale del Governo quali assuntori di sostanze stupefacenti.