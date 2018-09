Un primo boato, poi via via a seguire tutti gli altri, è così che si sono svegliati alle tre del mattino gli abitanti in piazza della Repubblica, a Conversano. Un’auto parcheggiata nella centralissima area del paese ha preso fuoco, ed è andata letteralmente distrutta. Le fiamme hanno purtroppo interessato anche il veicolo accanto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per domare il rogo e tentare di capire cosa sia successo. In tal senso forse potranno essere d’aiuto le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona, non si esclude al momento alcuna ipotesi.