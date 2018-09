Da lunedì 10 settembre, presso il PTA di Conversano, sarà attivo un ambulatorio infermieristico, con infermieri appositamente formati per l’erogazione di prestazioni per i “paziente fragili” e per la valutazione e registrazione dei parametri biofisici per la presa in carico delle patologie croniche di maggior complessità, per la prevenzione delle complicanze e la riduzione dei ricoveri. A renderlo noto è la Asl Bari con un comunicato stampa. L’attività del personale infermieristico si avvarrà della supervisione del Dott. Donato Mancini – Specialista in Chirurgia Generale del Poliambulatorio del PTA di Conversano.

Le prestazioni previste, fa sapere la Asl, saranno erogate nella loro totalità successivamente all’integrazione delle unità infermieristiche con ulteriori specifiche figure professionali idonee all’espletamento delle stesse. Queste le prestazioni che erogherà l’ambulatorio:

· triage telefonico e in sala d’attesa;

· orientamento al corretto utilizzo dei servizi e dei percorsi di cura;

· terapia iniettiva (intramuscolare, endovenosa, sottocutanea);

· medicazioni, fasciature, piccola traumatologia, rimozione suture;

· vaccinazione antinfluenzale;

· cateterismo vescicale;

· rilevazione parametri biofisici e clinici (peso, altezza, BMI, pressione arteriosa, FC, stick glicemici) per il monitoraggio delle patologie croniche;

· counselling su stili di vita e abitudini voluttuarie;

· counselling e supporto nella gestione della persona fragile o nella malattia grave;

· rinforzo formativo, presa in cura ed educazione sanitaria nei riguardi delle patologie croniche di maggior rilievo (diabete mellito, scompenso cardiaco, broncopneumopatie croniche, gestione della terapia anticoagulante orale, ipertensione);

· partecipata condivisione delle cure e verifica dell’aderenza terapeutica;

· spirometria;

· elettrocardiografia.

