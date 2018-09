Assalto in piena regola in una scuola di Casamassima. Nella notte tra sabato e domenica i banditi hanno preso di mira la succursale della “Dante Alighieri” di via Lapenna. Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri.

Il colpo sarebbe stato studiato a tavolino. Secondo una prima ricostruzione, infatti, la banda avrebbe sradicato una delle grate esterne agganciandole a un’automobile per poi fare irruzione nel plesso scolastico forzando la finestra.

All’interno i malviventi hanno prima manomesso la cassaforte per impossessarsi di diversi mazzi di chiavi, poi hanno letteralmente saccheggiato le aule, in particolare quelle dotate di computer. Prima della fuga la banda ha anche scassinato i distributori di bevande prelevando i contanti.

