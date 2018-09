Ieri a Bitonto la Polizia di Stato ha arrestato Michele Loriso, 28enne con precedenti di polizia, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato hanno notato uno strano movimento di persone sospette, presumibilmente tossicodipendenti, nei pressi dello stadio comunale.

Pertanto hanno organizzato dei mirati servizi di appostamento per appurare se nell’area fosse in atto un’attività di spaccio; l’intuizione si è rivelata fondata. Durante una di queste attività, gli agenti hanno notato due giovani armeggiare tra le pietre di un muretto a secco, si sono avvicinati e hanno proceduto al controllo di Polizia.

Le unità cinofile della Questura di Bari hanno trovato, nascosto tra le pietre di un muretto a secco, un borsello contenente cinque involucri di hashish e dodici di marijuana, per un totale di circa 30 grammi di stupefacenti, già suddivisi in dosi.

Su tali premesse gli Agenti hanno eseguito a carico dei due ragazzi le perquisizioni domiciliari nelle loro abitazioni, rinvenendo in quella dell’arrestato altro hashish per quasi 50 grammi. Dopo le formalità di rito Michele Loriso, in regime di arresti domiciliari, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, mentre il secondo giovane è stato deferito in stato di libertà.