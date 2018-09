Ieri pomeriggio a Bitonto una donna di 46 anni è stata picchiata da un noto pregiudicato del posto. Il violento pestaggio è avvenuto davanti a decine di testimoni che passeggiavano in piazza 26 Maggio, a pochi passi dall’obelisco.

Soccorsa dal 118, la vittima dell’aggressione è stata portata al San Paolo in codice giallo con un trauma cranico minore. Il movente sembrebbe di natura sentimentale. L’uomo non avrebbe infatti accetatto il licenziamento della donna, sua ex dipendente, che aveva dato le dimissioni in seguito alle avance ricevute.

Sul posto sono intervenute sei pattuglie tra Polizia Locale, Stradale e Carabinieri. L’aggressore è stato sopreso nella propria abitazione qualche tempo dopo il pestaggio.