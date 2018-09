Verso le 9:45 di questa mattina una persona di circa 90 anni è deceduta a Bitonto, mentre percorreva via Cela in sella ad un vecchio motorino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Chi ha assistito alla scena parla di un probabile malore o dello sbandamento del mezzo a causa delle numerose buche, in ogni caso saranno i rilievi della Polizia Locale o l’eventuale autopsia a stabilire le cause della morte e l’esatta dinamica dei fatti.

