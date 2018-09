Ieri nella frazione di Palombaio la Polizia ha tratto in arresto un 63enne, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare dagli arresti domiciliari, da cui l’uomo in più di un’occasione si è sottratto, nella custodia in carcere.

In particolare l’uomo, tratto in arresto alcuni mesi fa in quanto colto nella flagranza di furto di alcuni materiali da un capannone e sottoposto agli arresti domiciliari, durante gli appositi controlli operati dai poliziotti del Commissariato, non era stato reperito presso la sua abitazione.

Le conseguenti denunce degli agenti per evasione, hanno quindi comportato l’aggravamento della misura in atto con la sua conseguente trasporto in carcere.