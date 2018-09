La Guardia di Finanza ha scoperto all’interno dell’abitazione privata di un 30enne di Bisceglie, una piccola serra di marijuana.

I militari sono riusciti a scovare la droga a seguito di una perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione del trentenne biscegliese, nella cui camera da letto sono stati rinvenuti 4 chili di marijuana, un contenitore in plastica contenente 4 involucri di “resina di marijuana”, una bilancia di precisione, un termostato, un essiccatore, una ventola, una lampada alogena, 4 grinder, una pipa in metallo, un kit per indicatore PH a largo spettro ed un prodotto fertilizzante.

La sostanza stupefacente e l’intero “kit per la produzione” sono stati quindi sottoposti a sequestro ed il trentenne, già gravato da precedenti penali specifici, di concerto con l’Autorità Giudiziaria di Trani, tratto in arresto in regime di detenzione domiciliare.