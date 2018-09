Tardo pomeriggio movimentato quello di ieri al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palese. Non si sa bene per quale motivo, intorno alle 19 si sono verificati tumulti tra gli occupanti di due moduli attigui. Gli ospiti hanno iniziato a urlare e lanciarsi oggetti, bottiglie e sono saliti sui tetti delle strutture.

I due poliziotti in servizio si sono trovati evidentemente in difficoltà, per questo sono intervenuti in massa altri uomini tra le Forze dell’Ordine. Fortunatamente nessuno tra irregolari e i tutori della Legge è rimasto ferito. Si sta ora cercando di capire cosa abbai provocato il lancio di oggetti.